Российские пятиборцы Бобров и Карачин победили на юниорском чемпионате мира по эстафетам

Российские пятиборцы победили на юниорском чемпионате мира по эстафетам.

Эстафетный чемпионат мира проходит с 8 по 13 июля в Александрии (Египет). Россияне выступают в нейтральном статусе. Российские пятиборцы Андрей Бобров и Кирилл Карачин выиграли юниорские соревнования. Победительницами среди юниорок стали египтянки Жана Аттия и Зейна Амер.