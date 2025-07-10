Российские пятиборцы Бобров и Карачин победили на юниорском чемпионате мира по эстафетам
Российские пятиборцы победили на юниорском чемпионате мира по эстафетам.
Эстафетный чемпионат мира проходит с 8 по 13 июля в Александрии (Египет). Россияне выступают в нейтральном статусе.
Российские пятиборцы Андрей Бобров и Кирилл Карачин выиграли юниорские соревнования.
Победительницами среди юниорок стали египтянки Жана Аттия и Зейна Амер.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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