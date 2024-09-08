Олимпийский чемпион Эль-Генди: «Хочу, чтобы российские спортсмены выступали на международных соревнованиях. Нам не хватало их последние три года»

Олимпийский чемпион Ахмед Эль-Генди заявил, что надеется на возвращение россиян на международные старты

Спортсмен из Египта стал участником Кубка союзного государства, который проходил в Москве.

«Я не люблю разговаривать о политике, но я хочу, чтобы российские спортсмены выступали на международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх. Нам не хватало их последние три года, поэтому я надеюсь, что они будут участвовать в следующих Олимпийских играх.

Я приехал в Россию уже в четвертый раз, мне очень нравится эта страна и то, как проводятся здесь соревнования. Я сразу согласился на предложение организаторов приехать на турнир в Москву», – сказал Эль-Генди.

Российские команды заняли топ-5 на Кубке Союзного государства по пятиборью. Участвовали Египет, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан