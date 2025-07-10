Российские пятиборцы Щукин и Сазонова взяли серебро на юниорском ЧМ по эстафетам
Российские пятиборцы Валерий Щукин и Виктория Сазонова завоевали серебро на юниорском чемпионате мира по эстафетам, который проходит в египетской Александрии.
Щукин и Сазонова стали вторыми в смешанной эстафете, набрав 1358 баллов. Победили египтяне Мохамед Хассан и Малак Исмаил (1409), третьими стали чехи Матей Корнел и Катерина Ванова (1308).
Россияне выступали на турнире в нейтральном статусе.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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