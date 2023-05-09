Международные федерации пятиборья и видов спорта с препятствиями объявили о сотрудничестве

Теги UIPM Современное пятиборье

Международный союз современного пятиборья (UIPM) и Международная федерация видов спорта с препятствиями (World Obstacle) объявили о начале сотрудничества.

Ранее UIPM сообщил, что после Олимпиады-2024 конный спорт будет исключен из программы пятиборья. Новой дисциплиной станет полоса препятствий.

В UIPM считают, что изменения позволят привлечь большую аудиторию, включая зрителей таких телешоу, как Ninja Warrior и Sasuke, где участники преодолевают маршруты с различными препятствиями.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий