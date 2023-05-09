Международные федерации пятиборья и видов спорта с препятствиями объявили о сотрудничестве

Международный союз современного пятиборья (UIPM) и Международная федерация видов спорта с препятствиями (World Obstacle) объявили о начале сотрудничества.

Ранее UIPM сообщил, что после Олимпиады-2024 конный спорт будет исключен из программы пятиборья. Новой дисциплиной станет полоса препятствий.

В UIPM считают, что изменения позволят привлечь большую аудиторию, включая зрителей таких телешоу, как Ninja Warrior и Sasuke, где участники преодолевают маршруты с различными препятствиями.