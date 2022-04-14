Вячеслав Аминов: «Заявления Лесуна – это его личное мнение. Он не может выступать за сборную России, потому что он уже давно вне сборной»

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Президент Федерации спортивного пятиборья России Вячеслав Аминов прокомментировал новость о том, что олимпийский чемпион Александр Лесун  отказался выступать за сборную России из-за ситуации на Украине. 

Такой вывод был сделан в интервью BBС на основе цитат Лесуна. Сам спортсмен опроверг эту информацию и заявил, что журналисты сместили вектор его высказываний.

– Ситуация очень простая. Дело в том, что Лесун в 2016 году в Рио взял золото. Но, к сожалению, после того, как он хорошо выступил, все эти шесть лет он толком вообще не выступал. В прошлом году не выступал ни на одном соревновании, потому что не попадал в рейтинг.

Просил, чтобы его взяли на те или иные соревнования в порядке исключения. Хотел, чтобы взяли в прошлом году на чемпионат Европы в Нижнем Новгороде. Но я посоветовался с тренерами, и они сказали, что не можем это сделать, иначе мы развалим сборную.

Если спортсмен не в рейтинге, если он не достигает результата, то он не выступает. В дальнейшем мы исключили Лесуна из списка сборной по линии ЦСП. Сейчас он определяется с жизнью. Он не в тренерском составе, он не в сборной, практически завершил карьеру и в свободном полете.

Его заявления – это его личное мнение. Он не может выступать за сборную России, потому что он вне сборной уже давно. Также он и не в тренерском штабе. Думаю, что это его эмоциональное личное мнение, которое не разделяет федерация и тренерский штаб.

– Были ли у него разногласия с тренерским штабом и федерацией?

– Какие могут быть разногласия, когда он давным-давно не в сборной. Знаю, что он хотел уехать в какую-то страну, посылал куда-то свое резюме. Но, насколько знаю, его никто не взял.

Понятно, что он переживает. Думаю, что он успокоится. Если возьмется за разум и будет придерживаться всех правил, которые есть в федерации, то будущее у нас, скорее всего, будет.

– То есть федерация ему предложит какую-то тренерскую должность?

– Да. Но пока ему надо показать, на что он способен. Пока результатов никаких нет. Как спортсмен после 2016 года он уже не состоялся, а как тренер еще не состоялся. Сейчас он на каком-то перепутье. Хорошо. Ничего страшного, – сказал Аминов. 

«Спортсмены в России – инструмент пропаганды». Олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун отказался выступать за сборную из-за ситуации на Украине

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