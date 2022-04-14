Александр Лесун: «Я не отказывался выступать за Россию из-за политической ситуации. Журналисты сместили вектор моих высказываний»

Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун опроверг информацию о том, что он отказался выступать за сборную России из-за ситуации на Украине.

Ранее интервью с Лесуном на эту тему появилось на сайте BBC.

– Правда ли, что вы отказались выступать за Россию из-за ситуации на Украине?

– В этом материале сильно смещен вектор, и я в шоке от этого. Вроде мои слова, но журналисты сместили вектор моих высказываний.

Я лишь сказал, что в феврале я завершил спортивную карьеру. И больше выступать в современном пятиборье не хочу. Это никак не связано со спецоперацией в Украине.

Я не отказывался выступать за Россию из-за политической ситуации. Я завершил карьеру из-за того, что у нас вообще происходит в мире современного пятиборья, из-за личных моментов, связанных с нашей федерацией.

Раньше я жил в Беларуси, приехал в Россию, и именно Россия сделала меня олимпийским чемпионом, именно российский тренерский состав. Я прекрасно это понимаю.

– Какие у вас дальнейшие планы после завершения спортивной карьеры?

– Я не знаю. Я обращался в Федерацию современного пятиборья России, и мне дали понять, что я уже им не нужен. Буду дальше смотреть.

– Не нужен как специалист в федерации, в сборной?

– Предлагали стать специалистом по фехтованию, но все-таки это не тот уровень, на который я рассчитываю. Есть недопонимание, поэтому буду дальше смотреть варианты.

– То есть пока вы в свободном плавании?

– В свободном падении, я бы сказал, – сказал Лесун.

«Спортсмены в России – инструмент пропаганды». Олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун отказался выступать за сборную из-за ситуации на Украине