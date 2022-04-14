Главный тренер сборной России по пятиборью: «Лесун очень тяжело перенес ковид. Думаю, это одна из основных причин его решения завершить карьеру»

Теги Александр Лесун сборная России ТАСС Андрей Макушин Современное пятиборье

Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Макушин высказался о причине завершения карьеры олимпийского чемпиона 2016 года Александра Лесуна.

«Александр Лесун завершил карьеру, и я не хочу сейчас оценивать правильность его шага. Но это уже достаточно возрастной спортсмен, который на протяжении очень многих лет входил в число лидеров мирового современного пятиборья, что очень тяжело как в физическом, так и психологическом плане.

К сожалению, он очень тяжело перенес ковид, и все попытки полноценно восстановиться в течение последних полутора лет не принесли успеха.

Я его каждый день в течение этого времени видел на тренировках и понимал, что Саше приходилось очень тяжело. Последствия ковида, думаю, это одна из основных причин его решения завершить карьеру», – сказал Макушин. 

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