Главный тренер сборной России по пятиборью: «Лесун очень тяжело перенес ковид. Думаю, это одна из основных причин его решения завершить карьеру»

Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Макушин высказался о причине завершения карьеры олимпийского чемпиона 2016 года Александра Лесуна.

«Александр Лесун завершил карьеру, и я не хочу сейчас оценивать правильность его шага. Но это уже достаточно возрастной спортсмен, который на протяжении очень многих лет входил в число лидеров мирового современного пятиборья, что очень тяжело как в физическом, так и психологическом плане.

К сожалению, он очень тяжело перенес ковид, и все попытки полноценно восстановиться в течение последних полутора лет не принесли успеха.

Я его каждый день в течение этого времени видел на тренировках и понимал, что Саше приходилось очень тяжело. Последствия ковида, думаю, это одна из основных причин его решения завершить карьеру», – сказал Макушин.

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