Гульназ Губайдуллина: «Хочу попробовать себя на полосе препятствий. Я пока на нее не выходила, но понимаю, что быстро с ней справлюсь»

Гульназ Губайдуллина останется в пятиборье после исключения конкура.

С 2025 года конкур в программе современного пятиборья будет заменен полосой препятствий.

«Очень грустно, что верховой езды больше не будет в современном пятиборье, конкур был изюминкой нашего вида спорта.

Очень много людей приходят посмотреть, как спортсмены справляются с лошадями, с которыми познакомились на разминке всего за 20 минут до старта. Умению очень быстро находить контакт с животными нужно учиться много лет, это не полоса препятствий, которая не может преподнести тебе сюрпризы. Без конкура современное пятиборье будет совсем другим видом спорта.

С другой стороны, хотелось бы, чтобы спортсмен имел на сто процентов возможность влиять на свой результат, который не зависел бы от другого живого существа, проснувшегося в день соревнований не с той ноги или чего-то испугавшегося во время выступления и не захотевшего прыгать. Поэтому в нововведении есть определенные плюсы для тех, кто планирует выступать на полосе препятствий.

Я хочу попробовать себя на полосе препятствий, мне интересно посмотреть, что из этого получится. Здесь будут очень важны вес тела, мышечный каркас. Я пока не выходила на полосу препятствий, но понимаю, что быстро с ней справлюсь. Мне останется только натренировать себя на быстрое ее прохождение», – сказала чемпионка мира 2017 года.