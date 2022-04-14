Журова об интервью Лесуна BBC: «В словах об «инструменте пропаганды» он не имел в виду российскую пропаганду. Может, он имел в виду западную»

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала новость о том, что пятиборец отказался выступать за сборную России из-за ситуации на Украине.

«Спортсмены в России – инструмент пропаганды», – цитирует Лесуна BBC.

Позже спортсмен заявил, что журналисты сместили вектор его высказываний, и он не отказывался выступать за Россию из-за политической ситуации.

«Пропаганда есть пропаганда, и каждый начинает использовать ее для своих целей, в том числе иностранные СМИ, передергивая слова наших спортсменов. Хотя и наши СМИ любят погнаться за ежеминутным скандалом.

Скорее всего, Лесун дал интервью ВВС и не получил статью на согласование. Когда человек получает интервью на согласование, то там многие вещи не пишут. Саше, наверное, не прислали вообще.

Некоторые наши спортсмены из-за незнания языка попадали в такие неловкие ситуации, лучше давать интервью на родном языке. Иван Скобрев и Елена Исинбаева, давая интервью иностранным СМИ, тоже попадали в такие ситуации, их обвиняли, что они не толерантные и не патриоты.

В словах об «инструменте пропаганды» он не имел виду российскую пропаганду, он имел в виду «общая пропаганда». Может, имел в виду «западная пропаганда», он не говорил «российская пропаганда», – сказала Журова.

Александр Лесун: «Я не отказывался выступать за Россию из-за политической ситуации. Журналисты сместили вектор моих высказываний»