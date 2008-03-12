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    Режиссер фильма «Икар»: «Бах должен уйти в отставку. Он – жулик»

    Теги допинг МОК сборная России сборная России жен Томас Бах Пхенчхан-2018 Брайан Фогель

    Режиссер фильма «Икар» о российском допинге Брайан Фогель заявил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах должен уйти в отставку.

    Сегодня документальный фильм Фогеля «Икар», в котором снялся информатор WADA Григорий Родченков, получил «Оскар».

    «Все просто, Томас Бах должен уйти в отставку. Он – жулик. То, что он показывает всему миру и спортсменам, верящим в олимпийские идеалы, говорит о том, что нельзя доверять их правилам.

    Потому что вы можете подтвердить мошенничество, которое длилось десятилетиями, а потом дать всем пощечину и допустить 160 этих спортсменов до соревнований (Олимпиады-2018). Двое из них пойманы на допинге.

    Что за обман. Какая коррумпированная организация. Ему должно быть стыдно», – сказал Фогель.

    Фильм о российском допинге взял «Оскар». Его посвятили Родченковуя Родченков

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