Немецкий журналист Хайо Зеппельт прокомментировал победу документального фильма о российском допинге «Икар» на церемонии кинопремии «Оскар».

«Неоспоримые факты существования российской государственной системы допинга признаны на самом высоком уровне. «Икар» получил самую престижную награду в мире кино.

Это еще одна мощная пощечина по лицу бессильного МОК и его слабого руководства, которое позорно распорядилось беспрецедентными доказательствами», – написал Зеппельт.

Фильм о российском допинге взял «Оскар». Его посвятили Родченковуя Родченков