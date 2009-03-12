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    «Еще одна пощечина слабому руководству МОК». Хайо Зеппельт – о вручении «Оскара» фильму о российском допинге

    Теги допинг МОК сборная России сборная России жен Томас Бах Хайо Зеппельт Григорий Родченков Брайан Фогель

    Немецкий журналист Хайо Зеппельт прокомментировал победу документального фильма о российском допинге «Икар» на церемонии кинопремии «Оскар».

    «Неоспоримые факты существования российской государственной системы допинга признаны на самом высоком уровне. «Икар» получил самую престижную награду в мире кино.

    Это еще одна мощная пощечина по лицу бессильного МОК и его слабого руководства, которое позорно распорядилось беспрецедентными доказательствами», – написал Зеппельт.

    Фильм о российском допинге взял «Оскар». Его посвятили Родченковуя Родченков

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