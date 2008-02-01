Сегодня в 11.00 по Москве CAS объявит решение по апелляциям 39 российских спортсменов

Сегодня Спортивный арбитражный суд ( ) объявит решение по апелляциям 39 отстраненных российских атлетов.

Международный олимпийский комитет (МОК) за нарушение антидопинговых правил в пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах 43 российских спортсмена. 42 человека обжаловали данное решение в CAS, один воздержался.

В конце января состоялись слушания по делам 39 россиян. Разбирательства по делам закончивших карьеру биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной пройдут позднее.

Ожидается, что генеральный секретарь CAS сделает короткое заявление во время пресс-конференции в Пхенчхане, которая запланирована на 17.00 по местному времени (в 11.00 – по московскому). Подробная информация будет опубликована на сайте CAS.

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