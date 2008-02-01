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    Сегодня в 11.00 по Москве CAS объявит решение по апелляциям 39 российских спортсменов

    Теги Сочи-2014 допинг сборная России сборная России жен CAS

    Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) объявит решение по апелляциям 39 отстраненных российских атлетов.

    Международный олимпийский комитет (МОК) за нарушение антидопинговых правил в Сочи-2014 пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах 43 российских спортсмена. 42 человека обжаловали данное решение в CAS, один воздержался.

    В конце января состоялись слушания по делам 39 россиян. Разбирательства по делам закончивших карьеру биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной пройдут позднее.

    Ожидается, что генеральный секретарь CAS сделает короткое заявление во время пресс-конференции в Пхенчхане, которая запланирована на 17.00 по местному времени (в 11.00 – по московскому). Подробная информация будет опубликована на сайте CAS.

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