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    МОК не одобрил 111 заявок российских спортсменов на участие в Пхенчхане-2018

    Теги Сочи-2014 допинг МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018

    Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрел список российских спортсменов, которые могут выступить в Пхенчхане-2018.

    Предварительный список возможных участников был сокращен с 500 до 389. 

    Сообщается, что в списке предварительно допущенных к Играм россиян нет ни одного спортсмена, которых пожизненно дисквалифицировал МОК, а также тех спортсменов, которые ранее в карьере отбывали наказание за допинг.

    Для тех спортсменов, которые не попали под сокращение, предусмотрены дополнительные условия допуска: дальнейшие тесты перед Играми и повторный анализ имеющихся образцов.

    80 процентов из одобренных спортсменов не принимали участие в Сочи-2014.

    Помимо этого, МОК не допустил к Играм 51 тренера и 10 медицинских сотрудников.

    Окончательный список спортсменов, которые смогут выступить в Пхенчхане-2018, будет известен 27 января.

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