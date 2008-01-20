МОК не одобрил 111 заявок российских спортсменов на участие в Пхенчхане-2018

Международный олимпийский комитет ( ) рассмотрел список российских спортсменов, которые могут выступить в Пхенчхане-2018.

Предварительный список возможных участников был сокращен с 500 до 389.

Сообщается, что в списке предварительно допущенных к Играм россиян нет ни одного спортсмена, которых пожизненно дисквалифицировал МОК, а также тех спортсменов, которые ранее в карьере отбывали наказание за допинг.

Для тех спортсменов, которые не попали под сокращение, предусмотрены дополнительные условия допуска: дальнейшие тесты перед Играми и повторный анализ имеющихся образцов.

80 процентов из одобренных спортсменов не принимали участие в .

Помимо этого, МОК не допустил к Играм 51 тренера и 10 медицинских сотрудников.

Окончательный список спортсменов, которые смогут выступить в Пхенчхане-2018, будет известен 27 января.

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