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    Российские спортсмены будут участвовать в церемонии открытия Игр-2018 под олимпийским флагом

    Теги МОК Александр Жуков сборная России ОКР сборная России жен Пхенчхан-2018

    Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщил, что российские спортсмены станут участниками парада атлетов на церемонии открытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

    «Российские спортсмены примут участие в церемонии открытия Игр в Пхенчхане, они пройдут на параде спортсменов под олимпийским флагом», – сказал Жуков.

    Напомним, МОК отстранил от участия в Играх-2018 сборную России. В Пхенчхане российские атлеты смогут выступить только в нейтральном статусе. На форме атлетов будет размещен знак OAR (Olympic Athlete from Russia).

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