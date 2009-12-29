Российские спортсмены будут участвовать в церемонии открытия Игр-2018 под олимпийским флагом

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщил, что российские спортсмены станут участниками парада атлетов на церемонии открытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

«Российские спортсмены примут участие в церемонии открытия Игр в Пхенчхане, они пройдут на параде спортсменов под олимпийским флагом», – сказал Жуков.

Напомним, МОК отстранил от участия в Играх-2018 сборную России. В Пхенчхане российские атлеты смогут выступить только в нейтральном статусе. На форме атлетов будет размещен знак OAR (Olympic Athlete from Russia).

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