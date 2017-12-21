Михаил Куснирович: «Выйдем с предложением о приостановке контракта с МОК до момента восстановления ОКР»

Глава компании Bosco Михаил Куснирович рассказал о том, почему попросил Международный олимпийский комитет (МОК) приостановить сотрудничество с фирмой.

«К несчастью, основные лишенцы праздника Олимпиады — это моя страна и команда моей страны. Как в этой ситуации проявлять гордость за созданное, я не очень понимаю. Я же вместе с моими коллегами создавал все эти куртки, свитера и шапочки, чтобы гордиться, а мне придется стесняться.

Мы полностью выполнили все обязательства, мы поставили полные комплекты одежды. Собственно, вот и все. Я надеюсь, что это укладывается в рамки моих прав на интеллектуальную собственность, на бренд, ведь для МОК важно было, чтобы куртки и брюки теплые были поставлены.

Да, мы выйдем с предложением о приостановке в одностороннем порядке наших спонсорских прав до момента восстановления аккредитации Олимпийского комитета России в МОК, и тогда, уже, может быть, на следующей Олимпиаде…

Поскольку это двусторонние отношения, они должны быть акцептованы и другой стороной. Мы будем настаивать, чтобы наша интеллектуальная собственность, наш бренд не использовался ни членами, ни сотрудниками МОК на нашей одежде на Олимпиаде в Пхенчхане. Да, мы попросим не использовать бренд Bosco на нашей одежде…

– Да это уже их одежда. И как это вы себе представляете?

– Разными техническими способами это можно сделать. Где-то у нас патчи, где-то прямая вышивка… Будем, исходя из технологической возможности, это убирать из прямого видения телекамер и фотокорреспондентов.

– Но вы, мне кажется, таким образом искалечите отношения с МОК в результате. Вы просчитали как бизнес-ориентированный человек эти последствия?

– Ну я должен был подумать, какие отношения калечить, а какие не калечить… Я не хотел калечить прежде всего мои отношения со мной», – сказал Куснирович.