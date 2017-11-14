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    Конькобежец Вервей и экс-президент Федерации бобслея и скелетона выступили за участие россиян в ОИ-2018

    Теги сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 Кун Вервей Боб Стори

    Голландский конькобежец Кун Вервей и бывший президент Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Боб Стори поддержали участие чистых российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане.

    «Многие невиновные спортсмены, которые проработали целую жизнь, чтобы попасть на Олимпиаду, находятся в подвешенном состоянии из-за нескончаемого разбирательства по поводу допинговых нарушений прошлого.

    Эти спортсмены ждут, пока спортивные чиновники решат, смогут ли они соревноваться в Пхенчхане.

    Я никогда не встречал атлета, который хотел бы одержать победу благодаря технической дисквалификации чистых конкурентов», – сказал Стори.

    «Этим летом я жил и тренировался с российскими конькобежцами. Они были открыты, и у меня не возникло никаких вопросов по поводу их деятельности.

    По моему опыту, россияне – гордая нация, им было бы очень трудно соревноваться под нейтральным флагом.

    Возможно, МОК может найти другой способ наказать Россию за преступления прошлого», – заявил Вервей.

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