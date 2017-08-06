Российский бегун Сергей Шубенков вышел в финал чемпионата мира в Лондоне на дистанции 110 м с барьерами.

Чемпионат мира

Лондон, Великобритания

Мужчины

110 с/б

Полуфинал

Сергей Шубенков вышел в финал с третьим временем (13,22), лучший результат у ямайского бегуна Омара Маклеода (13,10).

Квалификация

Действующий чемпион мира россиянин Сергей Шубенков, выступающий в качестве нейтрального спортсмена, пробился в полуфинал с 15-м временем (13,47). Лучший результат — у олимпийского чемпиона из США Ариса Мерритта (13,16).

Отметим, один из главных претендентов на золото на этой дистанции, ямаец Рональд Леви получил травму во время предварительного забега и не сумел квалифицироваться в полуфинал.

Финал состоится 7 августа в 23.30 по московскому времени.