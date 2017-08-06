Чемпионат мира. Сергей Шубенков вышел в финал в беге на 110 м с барьерами
Российский бегун Сергей Шубенков вышел в финал чемпионата мира в Лондоне на дистанции 110 м с барьерами.
Чемпионат мира
Лондон, Великобритания
Мужчины
110 с/б
Полуфинал
Сергей Шубенков вышел в финал с третьим временем (13,22), лучший результат у ямайского бегуна Омара Маклеода (13,10).
Квалификация
Действующий чемпион мира россиянин Сергей Шубенков, выступающий в качестве нейтрального спортсмена, пробился в полуфинал с 15-м временем (13,47). Лучший результат — у олимпийского чемпиона из США Ариса Мерритта (13,16).
Отметим, один из главных претендентов на золото на этой дистанции, ямаец Рональд Леви получил травму во время предварительного забега и не сумел квалифицироваться в полуфинал.
Финал состоится 7 августа в 23.30 по московскому времени.
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