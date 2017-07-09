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    «Бриллиантовая лига». Ласицкене выиграла в 11-й раз подряд и другие результаты

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    Сегодня в Лондоне завершился очередной этап «Бриллиантовой лиги». Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала 11-ю победу подряд в сезоне.

    «Бриллиантовая лига»

    Лондон, Великобритания

    Мужчины

    110 м c/б

    1. Арис Мерритт (США) – 13,09
    2. Милан Трайкович (Кипр) – 13,25
    3. Шэйн Бретуэйт (Барбадос) – 13,27

    200 м

    1. Амер Уэбб (США) – 20,13
    2. Фред Керли (США) – 20,24
    3. Исайя Янг (США) – 20,24…
    8. Кристоф Лемэтр (Франция) – 20,50

    400 м с/б

    1. Керрон Клемент (США) – 48,02
    2. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 48,12
    3. Ясмани Копелло (Турция) – 48,24

    800 м

    1. Найджел Амос (Ботсвана) – 1.43,18 (лучший результат сезона в мире)
    2. Донаван Брейзер (США) – 1.43,95
    3. Асбел Кипроп (Кения) – 1.44,43

    3000 м

    1. Мо Фара (Великобритания) – 7.35,15
    2. Адель Мешаль (Испания) – 7.36,32
    3. Эндрю Батчарт (Великобритания) – 7.37,56

    Диск

    1. Даниэль Штоль (Швеция) – 66,73
    2. Федрик Дакрес (Ямайка) – 66,66
    3. Филип Миланов (Бельгия) – 65,65
    4. Роберт Урбанек (Польша) – 64,51

    Женщины

    100 м

    1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,94
    2. Дафне Схипперс (Голландия) – 10,97
    3. Блессинг Окагбаре (Нигерия) – 10,99

    100 м с/б

    1. Кендра Харрисон (США) – 12,39
    2. Салли Пирсон (Австралия) – 12,48
    3. Шарика Нэлвис (США) – 12,62

    400 м

    1. Эллисон Феликс (США) – 49,65 (лучший результат сезона в мире)
    2. Кортни Около (США) – 50,29
    3. Шамьер Литтл (США) – 50,40

    1 миля

    1. Хеллен Обири (Кения) – 4.16,56
    2. Лаура Мюир (Великобритания) – 4.18,03
    3. Уинни Чебет (Кения) – 4.19,55

    Прыжки в длину

    1. Тианна Бартолетта (США) – 7,01
    2. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,88
    3. Брук Стреттон (Австралия) – 6,79

    Прыжки в высоту

    1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,00
    2. Вашти Каннингэм (США) – 1,97
    3. Эрика Кинси (Швеция) – 1,94

    Прыжки с шестом

    1. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,81
    2. Николь Бюхлер (Швейцария) – 4,78
    3. Микаэла Мейер (Швеция) – 4,65
    4. Сэнди Моррис (США) – 4,65
    5. Ярислей Сильва (Куба) – 4,55

    Копье

    1. Барбора Шпотакова (Чехия) – 68,26
    2. Сара Колак (Хорватия) – 67,83
    3. Мартина Ратей (Словения) – 64,85

    Вне зачета «Бриллиантовой лиги»

    Женщины

    400 м с/б

    1. Джейнив Рассел (Ямайка) – 52,04
    2. Кассандра Тэйт (США) – 54,59
    3. Венда Нел (ЮАР) – 54,73

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