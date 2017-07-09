«Бриллиантовая лига». Ласицкене выиграла в 11-й раз подряд и другие результаты
Сегодня в Лондоне завершился очередной этап «Бриллиантовой лиги». Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала 11-ю победу подряд в сезоне.
«Бриллиантовая лига»
Лондон, Великобритания
Мужчины
110 м c/б
1. Арис Мерритт (США) – 13,09
2. Милан Трайкович (Кипр) – 13,25
3. Шэйн Бретуэйт (Барбадос) – 13,27
200 м
1. Амер Уэбб (США) – 20,13
2. Фред Керли (США) – 20,24
3. Исайя Янг (США) – 20,24…
8. Кристоф Лемэтр (Франция) – 20,50
400 м с/б
1. Керрон Клемент (США) – 48,02
2. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 48,12
3. Ясмани Копелло (Турция) – 48,24
800 м
1. Найджел Амос (Ботсвана) – 1.43,18 (лучший результат сезона в мире)
2. Донаван Брейзер (США) – 1.43,95
3. Асбел Кипроп (Кения) – 1.44,43
3000 м
1. Мо Фара (Великобритания) – 7.35,15
2. Адель Мешаль (Испания) – 7.36,32
3. Эндрю Батчарт (Великобритания) – 7.37,56
Диск
1. Даниэль Штоль (Швеция) – 66,73
2. Федрик Дакрес (Ямайка) – 66,66
3. Филип Миланов (Бельгия) – 65,65
4. Роберт Урбанек (Польша) – 64,51
Женщины
100 м
1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,94
2. Дафне Схипперс (Голландия) – 10,97
3. Блессинг Окагбаре (Нигерия) – 10,99
100 м с/б
1. Кендра Харрисон (США) – 12,39
2. Салли Пирсон (Австралия) – 12,48
3. Шарика Нэлвис (США) – 12,62
400 м
1. Эллисон Феликс (США) – 49,65 (лучший результат сезона в мире)
2. Кортни Около (США) – 50,29
3. Шамьер Литтл (США) – 50,40
1 миля
1. Хеллен Обири (Кения) – 4.16,56
2. Лаура Мюир (Великобритания) – 4.18,03
3. Уинни Чебет (Кения) – 4.19,55
Прыжки в длину
1. Тианна Бартолетта (США) – 7,01
2. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,88
3. Брук Стреттон (Австралия) – 6,79
Прыжки в высоту
1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,00
2. Вашти Каннингэм (США) – 1,97
3. Эрика Кинси (Швеция) – 1,94
Прыжки с шестом
1. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,81
2. Николь Бюхлер (Швейцария) – 4,78
3. Микаэла Мейер (Швеция) – 4,65
4. Сэнди Моррис (США) – 4,65
5. Ярислей Сильва (Куба) – 4,55
Копье
1. Барбора Шпотакова (Чехия) – 68,26
2. Сара Колак (Хорватия) – 67,83
3. Мартина Ратей (Словения) – 64,85
Вне зачета «Бриллиантовой лиги»
Женщины
400 м с/б
1. Джейнив Рассел (Ямайка) – 52,04
2. Кассандра Тэйт (США) – 54,59
3. Венда Нел (ЮАР) – 54,73
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