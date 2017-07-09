Сегодня в Лондоне завершился очередной этап «Бриллиантовой лиги». Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала 11-ю победу подряд в сезоне.

«Бриллиантовая лига»

Лондон, Великобритания

Мужчины

110 м c/б

1. Арис Мерритт (США) – 13,09

2. Милан Трайкович (Кипр) – 13,25

3. Шэйн Бретуэйт (Барбадос) – 13,27

200 м

1. Амер Уэбб (США) – 20,13

2. Фред Керли (США) – 20,24

3. Исайя Янг (США) – 20,24…

8. Кристоф Лемэтр (Франция) – 20,50

400 м с/б

1. Керрон Клемент (США) – 48,02

2. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 48,12

3. Ясмани Копелло (Турция) – 48,24

800 м

1. Найджел Амос (Ботсвана) – 1.43,18 (лучший результат сезона в мире)

2. Донаван Брейзер (США) – 1.43,95

3. Асбел Кипроп (Кения) – 1.44,43

3000 м

1. Мо Фара (Великобритания) – 7.35,15

2. Адель Мешаль (Испания) – 7.36,32

3. Эндрю Батчарт (Великобритания) – 7.37,56

Диск

1. Даниэль Штоль (Швеция) – 66,73

2. Федрик Дакрес (Ямайка) – 66,66

3. Филип Миланов (Бельгия) – 65,65

4. Роберт Урбанек (Польша) – 64,51

Женщины

100 м

1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,94

2. Дафне Схипперс (Голландия) – 10,97

3. Блессинг Окагбаре (Нигерия) – 10,99

100 м с/б

1. Кендра Харрисон (США) – 12,39

2. Салли Пирсон (Австралия) – 12,48

3. Шарика Нэлвис (США) – 12,62

400 м

1. Эллисон Феликс (США) – 49,65 (лучший результат сезона в мире)

2. Кортни Около (США) – 50,29

3. Шамьер Литтл (США) – 50,40

1 миля

1. Хеллен Обири (Кения) – 4.16,56

2. Лаура Мюир (Великобритания) – 4.18,03

3. Уинни Чебет (Кения) – 4.19,55

Прыжки в длину

1. Тианна Бартолетта (США) – 7,01

2. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,88

3. Брук Стреттон (Австралия) – 6,79

Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,00

2. Вашти Каннингэм (США) – 1,97

3. Эрика Кинси (Швеция) – 1,94

Прыжки с шестом

1. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,81

2. Николь Бюхлер (Швейцария) – 4,78

3. Микаэла Мейер (Швеция) – 4,65

4. Сэнди Моррис (США) – 4,65

5. Ярислей Сильва (Куба) – 4,55

Копье

1. Барбора Шпотакова (Чехия) – 68,26

2. Сара Колак (Хорватия) – 67,83

3. Мартина Ратей (Словения) – 64,85

Вне зачета «Бриллиантовой лиги»

Женщины

400 м с/б

1. Джейнив Рассел (Ямайка) – 52,04

2. Кассандра Тэйт (США) – 54,59

3. Венда Нел (ЮАР) – 54,73