Чемпионат России по волейболу. «Факел» обыграл «Нефтяник», «Локомотив» сыграет с петербургским «Зенитом», другие матчи
С 25 декабря по 5 января проходит 19-й тур чемпионата России по волейболу.
PARI Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Предварительный этап
19-й тур
25 декабря
Факел – Нефтяник – 3-2 (25:22, 16:25, 23:25, 25:21, 15:7)
28 декабря
Локомотив – Зенит Санкт-Петербург – 15.00
5 января
Кузбасс – Нова – 13.00
Динамо-ЛО – Газпром-Югра – 17.00
Зенит – МГТУ – 17.00
Белогорье – АСК – 18.00
Динамо-Москва – Урал – 18.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Зенит-Казань – 16 побед – 1 поражение (47 очков), Белогорье – 13-3 (38), Динамо Москва – 13-4 (38), Локомотив – 13-3 (36), Зенит Санкт-Петербург – 12-5 (36), Урал – 10-6 (32), Факел – 9-9 (27), Динамо-ЛО – 9-8 (25), Енисей – 9-8 (24), Кузбасс – 6-11 (22), Газпром-Югра – 6-11 (16), Нефтяник – 4-14 (14), Нова – 3-14 (12), АСК – 2-15 (7), МГТУ – 2-15 (6).
Опубликовано: Полина Лоцик
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