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Чемпионат России по волейболу. «Факел» обыграл «Нефтяник», «Локомотив» сыграет с петербургским «Зенитом», другие матчи

С 25 декабря по 5 января проходит 19-й тур чемпионата России по волейболу.

PARI Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

19-й тур

25 декабря

Факел – Нефтяник – 3-2 (25:22, 16:25, 23:25, 25:21, 15:7)

28 декабря

Локомотив – Зенит Санкт-Петербург – 15.00

5 января

Кузбасс – Нова – 13.00

Динамо-ЛО – Газпром-Югра – 17.00

Зенит – МГТУ – 17.00

Белогорье – АСК – 18.00

Динамо-Москва – Урал – 18.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Зенит-Казань – 16 побед – 1 поражение (47 очков), Белогорье – 13-3 (38), Динамо Москва – 13-4 (38), Локомотив – 13-3 (36), Зенит Санкт-Петербург – 12-5 (36), Урал – 10-6 (32), Факел – 9-9 (27), Динамо-ЛО – 9-8 (25), Енисей – 9-8 (24), Кузбасс – 6-11 (22), Газпром-Югра – 6-11 (16), Нефтяник – 4-14 (14), Нова – 3-14 (12), АСК – 2-15 (7), МГТУ – 2-15 (6).

Опубликовано: Полина Лоцик
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