Светлана Журова: «Обидно за чирлидинг. Мы можем поменять название и назвать по-русски, это не проблема»

Светлана Журова считает, что чирлидинг нужно сохранить в рамках школьных занятий.

Министерство просвещения России предложило исключить гольф и чир-спорт (чирлидинг) из уроков физкультуры в российских школах.

Отмечается, что эти «практикуемые за рубежом» дисциплины не соответствуют «отечественному историческому опыту и традициям, национальным нравственно-этическим нормам».

«Обидно за чирлидинг. Мы можем поменять название и назвать по-русски, это не проблема. Это возможность для массового занятия физической культурой. Не все же пойдут в спорт высших достижений», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.

Журова также предложила сохранить гольф в школьной программе.

«Надо предложить обществу это обсудить. Конечно, не во всех городах можно развивать гольф и школьный гольф. Но в ряде школ закуплено оборудование, все работает, даже в детских садах оно есть, проводятся даже соревнования среди дошкольных учреждений.

Все почему-то думают, что необходимо гигантское поле и дорогое оборудование, но это специальный гольф с пластиковыми клюшечками, доступным оборудованием. В гольфе все держится на честности и правилах настоящей чистой игры», – цитирует Журову ТАСС.

«Это достаточно странно». В федерациях чирлидинга и гольфа России высказалась об исключении этих видов из школьных уроков