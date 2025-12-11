«Если это и появится, то не раньше 2026-го – может быть, январь или февраль». Осипов о российском аналоге Кингс Лиги

Осипов о Кингс Лиге: не хочется делать на один раз.

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов назвал даты для старта российского аналоги Кингс Лиги.

«Есть желание сделать зиму максимально активной и попробовать реализовать вещи, которые в Медиалиге невозможны из-за формата и инфраструктурной особенности. Желания много. Мне кажется, если это и появится, то не раньше 2026-го – может быть, январь или февраль.

Очень важно понимать, кто за этот банкет будет платить. Надо искать партнеров и спонсоров. Если делать, то с некой финансовой моделью, чтобы это было не единоразово. Делать на один раз я не хочу. Если делать, то фундаментально с понятными партнерами вдолгую. Тогда это может стать один из лучших спортивных проектов в стране.

Есть четкое понимание, как это сделать. Есть мировые аналоги, где можно убрать недостатки или что-то добавить. С этим продуктом можно масштабироваться», – рассказал Осипов.

В российском аналоге Кингс Лиги сыграют в формате 6х6.