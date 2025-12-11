Овчинников покинул пост главного тренера «Банки». Специалист не сможет совмещать работу в медиакоманде и академии «Локо»

Сергей Овчинников покинул пост главного тренера «Банки».

Об этом объявили в клубом телеграм-канале.

«К сожалению, на данный момент Сергей Иванович не сможет сконцентрироваться на работе в нашей команде, ведь он занимает важную должность в академии «Локомотива ».

Мы искренне благодарим Иваныча за огромный вклад, за потраченные силы, время и вложенную душу и надеемся, что наши пути вновь сойдутся. Как и для многих футболистов, так и для нас, как для руководителей, это большая честь и огромное удовольствие взаимодействовать с таким человеком!»

Ранее 55-летний специалист возглавил академию «Локомотива».

Овчинников был признан медийным открытием 2025 года на WINLINE Media Football Awards .

Напомним, на посту главного тренера «Банки» Овчинникова может заменить дуэт Игоря Семшова и Руслана Пименова . Также возглавить клуб может тренер «Матч ТВ» Виталий Миллер .

ФК «Банка» – медиакоманда комика Фила Воронина и рэпера Млечного, участвующая в Медиалиге . Этим летом за клуб сыграл экс-хавбек «МЮ » Нани.

