  • АртПо потратил 1 млн 350 тысяч рублей на поездки на футбольные ивенты. Блогер посетил «Золотой Мяч», последний матч Месси за Аргентину, игру «Кайрат» – «Реал» в Мадриде и встретился с игроками «Барсы»
АртПо потратил 1 млн 350 тысяч рублей на поездки на футбольные ивенты. Блогер посетил «Золотой Мяч», последний матч Месси за Аргентину, игру «Кайрат» – «Реал» в Мадриде и встретился с игроками «Барсы»

АртПо потратил 1 млн 350 тысяч рублей на поездки на футбольные мероприятия.

«Весь трип обошелся в 1 млн 350 тысяч рублей. Сразу скажу, что при подсчете я не учитывал личные расходы, питание и покупки. Учитывал только самое необходимое. Все суммы на картинках.

Еще один важный момент: я потратил 170 тысяч рублей на билеты на матч «Барселоны» и «ПСЖ». Но не попал на игру», – рассказал блогер.

АртПо сообщил, что за сентябрь-октябрь потратил 424 тысячи 600 рублей на поездку на последний матч Лионеля Месси за сборную Аргентины, 353 700 рублей обошлась поездка на «Золотой Мяч», 100 600 рублей – на стрим с матча «Кайрат» – «Реал» в Мадриде и 472 700 рублей на встречу с футболистами «Барселоны».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Получка»
