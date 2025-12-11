«Я бы убрал слабые команды. Всем было бы интересно смотреть на 8-10 команд с именем». Фрол о Медиалиге
Фрол: убрал бы из Медиалиги слабые команды.
Хавбек 2Drots Фрол рассказал, что изменил бы в WINLINE Медиалиге, если бы стал ее руководителем.
«Есть смысл смотреть в сторону проф. Я бы убрал какое-то количество слабых команд. Всем было бы интересно смотреть интереснее смотреть за топ-уровнем. 8-10 команд с именем.
Может быть, так и хотят сделать, но какие-то «но» не позволяют», – сказал Фрол.
В 2025-м Фрол сыграл в турнирах МФЛ 12 матчей, в которых не отличился голевыми действиями. Он выступает за 2D c 2022-го.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал Эрика
