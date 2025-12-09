Шах: «Мой кумир – Неймар. Он меня мотивирует, стараюсь повторять его финты»

Шах: Неймар меня мотивирует, стараюсь повторять его финты.

Вингер «БроукБойз» Шахриер Жабборов назвал футболистов, которые его мотивируют.

«На кого из футболистов смотрю и понимаю, что хочу так же играть? Мбаппе. Но настоящий кумир – Неймар. Я даже сейчас почти каждый день смотрю ролики, когда Неймар играл в «Сантосе» в 12-13 годах. Он меня мотивирует, стараюсь повторять его финты.

Конечно, я не Неймар, но постараюсь быть, как он», – сказал вингер «Броуков».

Напомним, в 19 лет Жабборов стал чемпионом Узбекистана с «Пахтакором». В 20 лет он в составе сборной Узбекистана выиграл молодежный Кубок Азии.

Шах отстранен от профессионального футбола на 4 года. Допинг-проба Жабборова показала положительный результат после четвертьфинального матча кубка Азии U-20 против Австралии в апреле 2023 года.