Азамат о толчке администратора «Десятки» Маврина: «Мы применим самые жестокие меры вплоть до исключения из команды на определенный срок»

Азамат жестко осудил поступок своего сотрудника, который толкнул Василия Маврина.

«Лучше подойти в лицо что-то сделать, чем какие-то такие поступки со спины. У меня нет никакого оправдания этому поступку.

Невзирая на санкции, которые применятся со стороны лиги, мы применим самые жестокие меры вплоть до исключения из команды на определенный срок, пока он не перевоспитается», – сказал президент ФК «10».

Сегодня в матче открытии нового сезона Winline Кубка Лиги после забитого пенальти Шеры администратор ФК «10» Андрей Клинников выбежал на поле и толкнул в спину игрока «Амкала » Василия Маврина .

Сотрудник ФК «10» получил прямую красную карточку.

В первом туре команда Азамата Мусагалиева обыграла «Амкал (2:1).