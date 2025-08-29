  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Азамат о толчке администратора «Десятки» Маврина: «Мы применим самые жестокие меры вплоть до исключения из команды на определенный срок»
Видео
0

Азамат о толчке администратора «Десятки» Маврина: «Мы применим самые жестокие меры вплоть до исключения из команды на определенный срок»

Азамат жестко осудил поступок своего сотрудника, который толкнул Василия Маврина.

«Лучше подойти в лицо что-то сделать, чем какие-то такие поступки со спины. У меня нет никакого оправдания этому поступку.

Невзирая на санкции, которые применятся со стороны лиги, мы применим самые жестокие меры вплоть до исключения из команды на определенный срок, пока он не перевоспитается», – сказал президент ФК «10».

Сегодня в матче открытии нового сезона Winline Кубка Лиги после забитого пенальти Шеры администратор ФК «10» Андрей Клинников выбежал на поле и толкнул в спину игрока «Амкала» Василия Маврина.

Сотрудник ФК «10» получил прямую красную карточку.

В первом туре команда Азамата Мусагалиева обыграла «Амкал (2:1).

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Winline Media League | Медиалига
logoWinline Медиалига
logoВасилий Маврин
logoАзамат Мусагалиев
logoФК 10
logoАмкал
logoWinline Кубок Медиалиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ФК «Апсны» сыграет с Chertanovo, СКА – с «Добрый Вечер». Расписание 1-го тура WINLINE Кубка Лиги
вчера, 20:47
Азамат об «Альфа-Банке» и «Амкале» в одной группе: «Лига катится в тартарары, просто летит в трубу»
28 августа, 18:46
«Амкал» мог купить Кутуза у ФК «10» в январе. Также клубы обсуждали обмен Шаха на Шеру
127 августа, 08:16
«Амкал», 2Drots и «БроукБойз». Азамат Мусагалиев составил топ-3 самых неприятных команд
16 августа, 16:01
Главные новости
SD Family забил два в первом тайме «Альтерону» в 1-м туре Кубка Лиги. Отличился Чужой
18 минут назадLive
«Титан» в дивизионе претендентов встретится с FC Ars в 20:30
сегодня, 09:05
ФК «Апсны» и Chertanovo в Абхазии поборются в 1-м туре Кубка Лиги
сегодня, 09:01
DMedia и «Анжи Медиа» сыграют в дивизионе претендентов в первом туре Кубка Лиги
сегодня, 08:57
СКА встретится с «Добрый Вечер» в первом туре Кубка Лиги
сегодня, 08:47
ФК «Апсны» сыграет с Chertanovo, СКА – с «Добрый Вечер». Расписание 1-го тура WINLINE Кубка Лиги
вчера, 20:47
Герман об админе «Десятки», ударившем Маврина : «Я хотел бы, чтобы этот человек больше не работал в медиафутболе»
1вчера, 20:27
Некит: «Нас списывают, списывают, а мне это нравится. У хейтеров уже мышцам на пальцах ######»
1вчера, 20:11
2Drots обыграли «Броуков» в серии буллиталити в 1-м туре Кубка Медиалиги
вчера, 19:41
Герман: «Горит от ########, который решил, что ему можно нанести урон игроку. Ему вернется так сильно, что он пожалеет»
1вчера, 17:48
Ко всем новостям
Последние новости
«Амкал» с 70-летним председателем «Зенита» Медведевым сыграет против «Салюта», «Броуки» – против «Леон Сатурн». Расписание кубковых матчей медиакоманд
226 августа, 12:56
Померко – игрок СКА Басты
524 августа, 16:03
Хавбек «Амкала» Папикян – в символической сборной второго раунда Пути регионов
24 августа, 13:54
Кудряшов о продолжении карьеры: «Пока в 2Drots на полгода. Мне 38 лет, президенты переживают за мой возраст, травмы»
24 августа, 09:52
Шишкин о Смолове: «По игровым качествам соответствует уровню РПЛ. Возраст позволяет играть. Как Дзюба, который наводит порядок в коллективе и приносит результат «Акрону»
222 августа, 11:38
«Переходим на наличку. Вместо «Яндекс.Карт» таксисты используют обычные». Защитник «Авангарда» о жизни в Курске и Орле
922 августа, 10:54
Егоров о пенальти в ворота 2Drots во втором раунде Фонбет Кубка России: «Дротам» уж точно нельзя пенять на судейство»
121 августа, 08:49
Экс-защитник «Балтики» Дудиев присоединился к Fight Nights
20 августа, 19:31
«А-а-асуждаю оскорбление судей! Вместо достойного принятия поражения – теперь вызов на ковер КДК и штраф». Сибскана о Терехове
20 августа, 18:31
«Все правильно!» Фартуна поддержал Тереха, оскорбившего судей после поражения 2Drots в Кубке
1020 августа, 17:25