Экс-полузащитник 2Drots Биря – игрок SD Family. Ранее хавбек в составе «Титана» становился чемпионом МФЛ-4

SD Family подписали Кирилла Бирюкова.

Об этом объявили в телеграм-канале SD Family.

Ранее 33-летний Кирилл Бирюков выступал в WINLINE Медиалиге за «Титан», с которым становился чемпионом 4-го сезона.

Также полузащитник становился чемпионом МКС-2023 и Суперкубка, выступая за 2Drots.

Биря покинул «самураев» в июле и допускал, что не вернется в МФЛ.

«Найду какую-нибудь работу, просто отвлекусь. Пойду, может, курьерить или таксистом и буду играть в ЛФЛ. Перезагружусь. Когда вернусь в Медиалигу? Если опять почувствую порыв, соскучусь», – говорил экс-хавбек 2Drots в начале августа.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал SD Family
