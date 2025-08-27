  • Спортс
  • Бывшие тренеры «Эгриси» подали иск в арбитраж Медиалиги. Они требуют компенсацию за расторжение контракта
Бывшие тренеры «Эгриси» подали иск в арбитраж Медиалиги. Они требуют компенсацию за расторжение контракта

Андрей Чернышов требует компенсации за досрочное расторжение договора с «Эгриси».

Тренерский штаб во главе с Андреем Чернышовым возглавил «Эгриси» в феврале этого года. Вместе с ними клуб дошел до 1/4 финала МФЛ-6. В июле «Эгриси» расстался со всеми тренерами.

«Я говорил, что руководители клуба «Эгриси» решили не продлевать отношения с тренерским штабом, который работал в шестом сезоне и добился фантастического результата, выведя команду в 1/4 финала. Но, как нам объяснили руководители, у них сейчас другое видение, более медийная направленность. Им не нужен профессиональный подход, который был. Это их право, они руководители клуба, но единственный момент – у нас были подписаны договоры до конца ноября, то есть до конца нового сезона.

Поэтому нами направлен иск в арбитраж Медиалиги, где мы требуем компенсации за расторжение договора по инициативе руководства клуба, как принято это в футболе. Сейчас арбитраж рассмотрит наши заявления, рассмотрит то, что скажут руководители клуба. И потом уже будет принято окончательно решение», – сказал экс-главный тренер «Эгриси».

20 августа «Эгриси» возглавил Илья Лисицын, ранее работавший в клубе. Вместе с ним «Эгриси» стал бронзовым призером четвертого сезона WINLINE Медиалиги.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Андрея Чернышова
