  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Если бы сейчас у Смолова была зарплата, как лет 20 назад. Поверьте мне, он бы еще играл и грыз бы землю». Мостовой о форварде
13

«Если бы сейчас у Смолова была зарплата, как лет 20 назад. Поверьте мне, он бы еще играл и грыз бы землю». Мостовой о форварде

Александр Мостовой считает, что 20 лет назад Федор Смолов продолжал бы играть.

«Проблема знаете в чем? Если бы сейчас у Смолова была зарплата, как лет 20 назад. Поверьте мне, он бы еще играл и грыз бы землю. А так он уже обеспечен, поэтому может говорить: «Да мне особо ничего и не надо».

Сейчас времена какие, это раньше мы смеялись друг с друга. Шутили между собой, буду бегать пока колени не сотрутся. Если бы здоровье позволяло, еще бы спокойно играл лет пять», – сказал Мостовой.

У Смолова завершился контракт с «Краснодаром» после сезона-2024/25. С тех пор Федор остается свободным агентом. 21 августа он сыграет за медиафутбольную команду «БроукБойз» в Фонбет Кубке России.

👕 Разыгрываем футболку «БроукБойз» от Федора Смолова с автографом 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
logoФедор Смолов
logoБроукБойз
logoFONBET Кубок России
logoАлександр Мостовой
logoКраснодар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Идову об игре Смолова за «Броуков» в Кубке России: «Это очень крутая история. Думаю, он сможет забить»
вчера, 13:31
«Смолов был в шоке от тренировок «Броуков». Он спросил: «Это точно медиафутбол?». Защитник «БроукБойз» Гриня об экс-форварде «Краснодара»
13вчера, 12:00
«Не вижу смысла в том, что предлагали в России». Смолов о возможном завершении карьеры
1517 августа, 19:09
Смолов о предложениях: «Были переговоры с «Дубай Юнайтед». Но для опыта лучше пожить в Европе»
2116 августа, 10:05
Главные новости
Смолов может сыграть за «Броуков» в Кубке Медиалиги: «Он не дал конкретное «Нет»
4сегодня, 19:19
Лисицын возглавил «Эгриси». С ним клуб выигрывал бронзу Медиалиги
сегодня, 18:58
«Появись на мгновенье – уйди в бесконечность. Словно падающая звезда, пусть выглядит как бесчеловечность, в твоей жизни поезда». Вратарь «Космоса» стихами описал игру с 2Drots
40сегодня, 17:13
«2Drots – самая популярная команда в стране. Их участие в Кубке России – это круто». Тренер «Космоса» Прошин похвалил соперника после победы
26сегодня, 16:57
«Чистые, ###, ########». Хавбек 2Drots Терехов оскорбил судей после поражения от «Космоса»
49сегодня, 16:21Фото
2Drots проиграли «Космосу» в Долгопрудном – 0:1. «Самураи» второй год подряд вылетели во втором раунде Фонбет Кубка России
38сегодня, 15:56
226-сантиметровый экс-баскетболист НБА Подкользин об игре в Медиалиге: «Было бы интересно. Я уже сыграл в Кубке России, представление имею»
4сегодня, 13:17
Экс-защитник «Локо» Живоглядов перешел в Lit Energy блогера Литвина
8сегодня, 12:23
Григорян о поражении «Калуги» от «Амкала» в Кубке России: «Против вас выходят баскетболист, да хоть Джордан, и молодой мальчишка. У вас вообще есть самолюбие?»
13сегодня, 11:59
Экс-хавбек «Амкала» Катрич перешел в «Альфа-Банку»
сегодня, 10:44
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-защитник «Балтики» Дудиев присоединился к Fight Nights
сегодня, 19:31
«А-а-асуждаю оскорбление судей! Вместо достойного принятия поражения – теперь вызов на ковер КДК и штраф». Сибскана о Терехове
сегодня, 18:31
«Все правильно!» Фартуна поддержал Тереха, оскорбившего судей после поражения 2Drots в Кубке
10сегодня, 17:25
«Можно сказать, что это позор. После такой игры вообще нужно мало говорить». Голкипер 2Drots Ланда о вылете из Фонбет Кубка России
1сегодня, 17:12
«Сабуа был в офсайде. В Медиалиге или турнире с ВАР на 80-85% мяч бы отменили». Егоров о голе «Амкала» во втором раунде Кубка России
2вчера, 19:27
Идову об игре Смолова за «Броуков» в Кубке России: «Это очень крутая история. Думаю, он сможет забить»
вчера, 13:31
Расписание «Кубка фиферов-2025». 17 августа. 2Drots выиграли турнир
18 августа, 15:00Киберспорт
«Заболотный становится российским героем». Гаджиев о нападающем «Спартака»
916 августа, 12:03
«Надо сейчас дожить до 21 августа, а потом и обсудим». Смолов о возможном переходе в «БроукБойз» из Медиалиги
215 августа, 11:23
«Хочется дойти до команд Первой лиги или РПЛ». Кудряшов об амбициях 2Drots в Кубке России
13 августа, 18:55