«Если бы сейчас у Смолова была зарплата, как лет 20 назад. Поверьте мне, он бы еще играл и грыз бы землю». Мостовой о форварде

Александр Мостовой считает, что 20 лет назад Федор Смолов продолжал бы играть.

«Проблема знаете в чем? Если бы сейчас у Смолова была зарплата, как лет 20 назад. Поверьте мне, он бы еще играл и грыз бы землю. А так он уже обеспечен, поэтому может говорить: «Да мне особо ничего и не надо».

Сейчас времена какие, это раньше мы смеялись друг с друга. Шутили между собой, буду бегать пока колени не сотрутся. Если бы здоровье позволяло, еще бы спокойно играл лет пять», – сказал Мостовой .

У Смолова завершился контракт с «Краснодаром » после сезона-2024/25. С тех пор Федор остается свободным агентом. 21 августа он сыграет за медиафутбольную команду «БроукБойз» в Фонбет Кубке России.

