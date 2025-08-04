  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Великий турнир превращать в балаган – это нормально, что ли?» Тренер «Кванта» Морозов о заявке «Амкала» на Кубок России
19

«Великий турнир превращать в балаган – это нормально, что ли?» Тренер «Кванта» Морозов о заявке «Амкала» на Кубок России

Главный тренер «Кванта» Олег Морозов недоволен составом «Амкала» на Кубок России.

«Хотелось сыграть с основным составом – с чемпионом, а не участвовать в шоу. Нет возможности – тогда пусть «Амкал» не участвует в Кубке России.

Посмотрел их финал с «Броуками» – команда произвела очень хорошее впечатление – мы готовимся играть с главной командой, и мне очень хочется, чтобы она вышла. Я не понимаю, какую идею Медиалига несет подросткам, которые заполняют трибуны.

Как неуважение к сопернику и к турниру могут служить развитию футбола? Я понимаю, что там есть хорошие футболисты и тренеры, но эта обертка противоположна тому, чего хотим мы.

Угораздило же нас. Если бы дали на выбор любую команду кроме «Амкала» я бы с удовольствием сыграл с ней. Тут Кубок России, надо заслужить право в нем играть. Надо иметь совесть. Люди ради этого пашут всю жизнь, отдавая футболу все свободное время, чтобы потом, может быть, поучить шанс. Великий турнир превращать в балаган – это нормально, что ли?» – сказал главный тренер «Кванта».

5 августа «Амкал» сыграет в FONBET Кубке России против «Кванта». Начало – в 18:00 (мск).

В предварительной заявке медиакоманды – техноблогер Wylsacom, рэпер The Limba, комики Роман Косицын и Фил Воронин и стример Парадеевич.

Кто сыграет за «Амкал» в Кубке России? Коллега Ивлеевой, звезда КВН и участники рейтингов Forbes

Блогеры и артисты у «Амкала» в Кубке России – как вы относитесь?6822 голоса
Прикольно, развеселили 1/256 финалаАмкал
Плохо, устроили цирк из уважаемого турнираАртем Дзюба
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: 13Team
logoАмкал
logoКвант
logoFONBET Кубок России
logoВторая лига Б
logoWinline Медиалига
logoОлег Морозов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Wylsacom прошел УМО для участия в Кубке России со второй попытки. Блогер станет вратарем «Амкала» на матч против «Кванта»
93 августа, 08:55
Осипов об игре «Амкала» медийным составом в Кубке России: «Про «Квант» так часто никогда не писали за весь год. Насколько сильно это обсуждается, в любом случае – привлечение внимания к турниру»
31 июля, 11:25
Мостовой об участии блогеров в Кубке России: «На какой-то 1/132 стадии пошумят, поорут и вылетят. Но на серьезную команду попадут и им одно место начистят»
2330 июля, 11:05
Прокоп сыграет за «Амкал» в Кубке России. В 2022-м хавбек оформил три ассиста за три матча турнира
25 июля, 17:07
Кузнецов о решении «Амкала» играть медийными в Кубке России: «Я не поддерживаю. Если получим пять мячей, не будет интереса нас приглашать. Медиаклубам могут закрыть дорогу туда»
325 июля, 13:15
Главные новости
Из «Торпедо» Владимир выгнали еще одного футболиста. Главному тренеру не понравилась речь капитана клуба в раздевалке после поражения 2Drots («Некласико»)
1052 минуты назад
Вилсаком: «Привезти Дани Алвеса в Медиалигу стоит в районе 30 млн рублей за сезон. Это не супердорого. Подъемно с точки зрения привлечения спонсоров»
6сегодня, 12:40
Ганский Принц присоединился к СКА
сегодня, 12:10
Володя XXL покинул СКА. Футболист создал свою команду «Курск Медиа»
сегодня, 11:31
2Drots готовы пригласить на просмотр вратаря «Торпедо» Владимир, которого выгнали из команды после интервью. Голкипер заявил, что его клуб обыграет 2Drots
6сегодня, 09:07
Ландаков стал первым номером в 2Drots: «В свое время Сычев показывал своей игрой, что он первый номер. Сейчас другое время – кто сильнее, тот и играет»
вчера, 20:51
«Амкал» сыграет с «Калугой», «Броуки» – против курского «Авангарда», 2Drots – c «Космосом» во 2-м раунде Пути Регионов Кубка России
1вчера, 20:13
Все три медийных клуба прошли во 2-й раунд Кубка России. Год назад было так же
22вчера, 19:18
2Drots выбили владимирское «Торпедо» из Кубка России, забив на последней минуте
31вчера, 19:14
Главный тренер «Орла» не пожал руку тренеру «Броуков» Кузнецову после матча. Профклуб уступил медиакоманде в Кубке России
28вчера, 18:00
Ко всем новостям
Последние новости
Слон о перфомансе «Амкала» в Кубке России: «Противоречивый инфоповод, но он обернулся плюсом для всех. Даже те, кто был недоволен в РФС, сейчас смотрят на это по-другому»
сегодня, 16:56
Аршавин о медиакомандах в Кубке России: «У «Броуков» больше всех шансов пройти дальше. Но все зависит от соперников»
сегодня, 15:21
Смолов открыл медиакоманду. Smol Squad сыграет в новом сезоне Уличного Футбола
2сегодня, 14:07
Мостовой о хоккейной Медиалиге: «Она интересна, когда играют по нормальным правилам. В футболе кричали, что играют любители, артисты, а там те, кто не пробились по профессионалам»
сегодня, 09:55
Осипов о медиакомандах в Кубке России: «Все трое пройдут в третий раунд! Скриньте!»
2вчера, 20:44
«Поддержка сумасшедшая. Я уже забыл, каково это». Фартуна, отыгравший два сезоне в «КАМАЗе», о возвращении в 2Drots
1вчера, 20:16
«Легендарное возвращение!» Тренер 2Drots Смирнов о победном голе Фартуны в Кубке
1вчера, 19:49
Карат сыграет на стримерском турнире по CS 2. Призовой фонд 3,3 млн рублей
вчера, 11:54
Круговой о матче «Амкала» в Кубке: «Жду вынос Вилсакома на Лимбу и гол в девять»
75 августа, 11:40
The Limba, Парадеевич и Ликс в заявке «Амкала» на Кубок России. Как минимум две звезды выйдут в старте
65 августа, 10:05