«Великий турнир превращать в балаган – это нормально, что ли?» Тренер «Кванта» Морозов о заявке «Амкала» на Кубок России

Главный тренер «Кванта» Олег Морозов недоволен составом «Амкала» на Кубок России.

«Хотелось сыграть с основным составом – с чемпионом, а не участвовать в шоу. Нет возможности – тогда пусть «Амкал» не участвует в Кубке России.

Посмотрел их финал с «Броуками» – команда произвела очень хорошее впечатление – мы готовимся играть с главной командой, и мне очень хочется, чтобы она вышла. Я не понимаю, какую идею Медиалига несет подросткам, которые заполняют трибуны.

Как неуважение к сопернику и к турниру могут служить развитию футбола? Я понимаю, что там есть хорошие футболисты и тренеры, но эта обертка противоположна тому, чего хотим мы.

Угораздило же нас. Если бы дали на выбор любую команду кроме «Амкала » я бы с удовольствием сыграл с ней. Тут Кубок России, надо заслужить право в нем играть. Надо иметь совесть. Люди ради этого пашут всю жизнь, отдавая футболу все свободное время, чтобы потом, может быть, поучить шанс. Великий турнир превращать в балаган – это нормально, что ли?» – сказал главный тренер «Кванта».

5 августа «Амкал» сыграет в FONBET Кубке России против «Кванта ». Начало – в 18:00 (мск).

В предварительной заявке медиакоманды – техноблогер Wylsacom, рэпер The Limba, комики Роман Косицын и Фил Воронин и стример Парадеевич.

