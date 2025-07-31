Слон об «Амкале»: «У меня нет ощущения, что они забрали статус команды номер один. Влияние, которое 2Drots оказали на аудиторию за 2-3 года, велико»

Слон не считает «Амкал» самой сильной командой.

– Считаешь ли ты «Амкал» самой сильной командой сейчас?

– Нет. Они просто более стабильны последний год. Я не могу сказать, что они суперсильные по игре. Даже по матчу в Абу-Даби, где мы проигрывали 0:2, я не могу сказать, что они сильнее Lit Energy , с которыми мы играли первый матч.

Есть пять команд, которые плюс-минус одного уровня. Просто кто-то выступил более стабильно, кто-то – менее. Они молодцы! У них коллектив. Выиграли два больших турнира, все классно. Но у меня нет ощущения, что они забрали статус команды номер один.

То влияние, которое 2Drots оказали на аудиторию за 2-3 года, велико. Одни только проблемы Германа с финансами говорят о том, что победа в МФЛ сейчас не дает какого-то буста, который давала пару лет назад.

Но то, что они самая успешная команда за последний год – да. Выиграли два титула, точно они, наверное. Но я никогда не признаю это. Хотя, может, когда-нибудь настанет такой момент, – сказал хавбек 2Drots.