SD Family сыграет в Кубке Лиги
Дидар Сыдыкбек подтвердил участие SD Family в WINLINE Кубке Лиги.
«SD Family Media подтверждает участие в Кубке Лиги. Road to Moscow», – написал президент SD.
Клуб принимал участие в шестом сезоне Медиалиги и вылетел в 1/8 финала от «Эгриси» (0:1).
Ранее участие в турнире подтвердили Fight Nights.
Кубок Лиги начнется 30 августа. О формате проведения пока неизвестно.
В турнире сыграют участники шестого сезона Медиалиги и несколько новичков: «Анжи», Unwanted Boys, «Народная Команда», FC Vibe и «Альтерон».
Кубок Лиги пропустят Rocket Team, «Рома» и «Тандем». Клубы объявили о приостановке деятельности.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Дидара Сыдыкбека
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