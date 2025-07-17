SD Family сыграет в Кубке Лиги

Дидар Сыдыкбек подтвердил участие SD Family в WINLINE Кубке Лиги.

«SD Family Media подтверждает участие в Кубке Лиги. Road to Moscow», – написал президент SD.

Клуб принимал участие в шестом сезоне Медиалиги и вылетел в 1/8 финала от «Эгриси» (0:1).

Ранее участие в турнире подтвердили Fight Nights .

Кубок Лиги начнется 30 августа. О формате проведения пока неизвестно.

В турнире сыграют участники шестого сезона Медиалиги и несколько новичков: «Анжи », Unwanted Boys, «Народная Команда », FC Vibe и «Альтерон».

Кубок Лиги пропустят Rocket Team , «Рома» и «Тандем ». Клубы объявили о приостановке деятельности.