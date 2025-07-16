Fight Nights примут участие в осеннем Кубке Лиги

В Fight Nights объявили об участии в осеннем Winline Кубке Лиги.

«В последнее время с грустью читаю новости о закрытии команд – «Тандем», Rocket Team и «Ромы». Я из тех, кто считает: одна старая команда лучше, чем три новых! К сожалению, это реальность, к которой мы постепенно приходим. Лига, похоже, органически движется к формату закрой лиги и уже к весенней части (МФЛ-7) количество команд будет значительно сокращаться, как ранее очень много обсуждалось Эриком и Димой Егоровым!

«Много разговоров ходит и вокруг FC Fight Nights. В последнее время особенно часто обсуждают, что именно наша команда якобы следующая на попадание в «Небесную Лигу МФЛ».

Но спешу развеять эти слухи. После нашей недавней встречи с Камилом [Гаджиевым] мы обсудили все и приняли совместное решение: FC Fight Nights будет участвовать в осеннем Кубке Лиги! Это главное.

В каком формате будет существовать команда – узнаете совсем скоро. Поэтому просто следите за новостями! Спасибо», – написал спортивный директор команды Дмитрий Шишков.

Fight Nights – команда бойцовского промоушена AMC Fight Nights, который возглавляет Камил Гаджиев. С осени 2022-го клуб выступает в Winline Медиалиге. Наивысшее достижение – бронзовые медали пятого сезона. Не выход в плей-офф шестого сезона станет первым для клуба с лета 2023-го.

Ранее Rocket Team, «Тандем» и «Рома» объявили о приостановке деятельности.

