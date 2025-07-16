Игнатенко вернулся в «Авангард». В марте его не пустили на матч сборной России из-за нарисованного на голове логотипа Lit Energy

Курский «Авангард» объявил о переходе Владислава Игнатенко.

Ранее полузащитник уже выступал за «Авангард» с 2022 по 2024 года. За клуб он провел 88 матчей, забил 17 голов и отдал 21 голевую передачу.

До возвращения в курский клуб Игнатенко выступал в Winline Медиалиге за Lit Energy. Он провел за команду 12 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

Lit Energy – клуб блогера Михаила Литвина. Команду возглавляет экс-тренер «Сочи» Вадим Гаранин.

Игнатенко не пустили на матч сборной России из-за окрашенных волос с эмблемой Lit Energy