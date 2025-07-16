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Арчи покинул Lit Energy. Он провел в клубе полгода и ни разу не вышел в старте в МФЛ-6

Артур Бегларян покинул Lit Energy.

Об уходе из команды сообщил сам защитник, позже это подтвердил и клуб.

«Такс, ну что!  Присоединяюсь к свободным агентам.

Концовка отдыха чуток смазалась, но ничего! Все к лучшему! Я больше не в Lit Energy.

Буду думать и искать какие-то варианты. Может, вообще закончу.

Инициатива была не моя. Позвонили, сообщили, что нужно разгрузить зарплатную ведомость», – рассказал Арчи.

Защитник выступал за Lit Energy с января 2025 года. В Winline МФЛ-6 он ни разу не вышел в стартовом составе и лишь четырежды появился на замену.

До «Литов» Артур играл за 2Drots, в составе которых дважды выиграл Медиалигу и один раз МКС.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Арчи
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