Арчи покинул Lit Energy. Он провел в клубе полгода и ни разу не вышел в старте в МФЛ-6
Артур Бегларян покинул Lit Energy.
Об уходе из команды сообщил сам защитник, позже это подтвердил и клуб.
«Такс, ну что! Присоединяюсь к свободным агентам.
Концовка отдыха чуток смазалась, но ничего! Все к лучшему! Я больше не в Lit Energy.
Буду думать и искать какие-то варианты. Может, вообще закончу.
Инициатива была не моя. Позвонили, сообщили, что нужно разгрузить зарплатную ведомость», – рассказал Арчи.
Защитник выступал за Lit Energy с января 2025 года. В Winline МФЛ-6 он ни разу не вышел в стартовом составе и лишь четырежды появился на замену.
До «Литов» Артур играл за 2Drots, в составе которых дважды выиграл Медиалигу и один раз МКС.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Арчи
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