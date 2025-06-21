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Глава Курской области Хинштейн: «Профессиональные клубы не должны финансироваться за счет бюджета в первую очередь»

Александр Хинштейн против полного госфинансирования профессиональных клубов.

– Вы помогли «Авангарду» закрыть долг в 24 миллиона рублей. Это последний транш для футбольного клуба из бюджета?

– На текущий год бюджет клуба сформирован, в региональной казне средства на работу клуба заложены.

Но дальше – и я свою позицию на эту тему уже высказывал еще до приезда на работу в Курск – считаю, что профессиональные клубы не должны в первую очередь финансироваться за счет бюджета.

Сейчас занимаемся поиском генеральных спонсоров, тех, кто на системной основе будет поддерживать наши профессиональные клубы.

Если мы говорим про «Авангард», это, конечно же, никак не касается вопросов работы с детьми. Существует детско‑юношеская спортивная школа, и это задача государства – поддерживать детей, будем выполнять свои обязательства в полном объеме.

– Трудно искать спонсоров, учитывая ситуацию в регионе?

– Тяжело. Но я уверен, что и с этой задачей справимся, – сказал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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