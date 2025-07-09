Спирин объявил об уходе из 2Drots

Андрей Спирин покинул 2Drots.

«Вот и подошло к концу мое время в 2Drots. Хочу выразить благодарность всей большой семье «самураев» за это время, за возможность поиграть на больших стадионах.

Да, что-то не получилось, где-то не повезло, и не вышло показать все свои возможности, но я всегда отдавал всего себя на поле и доказывал свою состоятельность. Отдельное спасибо болельщикам, вы самые лучшие во всей лиге.

Ждите дальнейших новостей, еще увидимся на зеленых полях», – написал защитник.

Спирин перешел в 2Drots перед стартом пятого сезона Winline МФЛ.