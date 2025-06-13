Арбитра Воробьева отстранили от судейства в Медиалиге за прыжок в Москву-реку в форме судьи

Владимир Воробьев отстранен от судейства в шестом сезоне Winline Медиалиги.

«Воробьев ####### [дурак] прыгает в Москву-реку в форме судьи, после чего не судит в лиге. Это первая ситуация, когда судью отстранили в этом году от судейства просто потому, что он мудак.

А он мудак, который совершает правонарушение. В Москва-реке нельзя купаться, это 15 суток минимум. А во-вторых, он порочит честь лиги. Все мы, являясь ее частью, не должны нести за него ответственность, а по факту получается именно так», – рассказал президент Медиалиги Николай Осипов.