Полуфиналы Медиалиги могут пройти в Нижнем Новгороде. Ответные матчи – на «Лукойл Арене»
Николай Осипов рассказал, где могут пройти полуфинальные матчи МФЛ-6.
«Рассматриваем 22 июня в Нижнем, так как в Липецке повышенный уровень опасности… Скоро примем решение», – ответил Осипов на вопрос, планируются ли матчи МФЛ-6 в Нижнем Новгороде.
Также президент Winline Медиалиги сообщил, что ведутся переговоры о проведении полуфинальных матчей на «Лукойл Арене».
Первые полуфиналы шестого сезона Медиалиги пройдут 21-22 июня. Ответные – 28-29 июня.
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Опубликовал: Никита Внучков
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