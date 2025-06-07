Полуфиналы Медиалиги могут пройти в Нижнем Новгороде. Ответные матчи – на «Лукойл Арене»

Николай Осипов рассказал, где могут пройти полуфинальные матчи МФЛ-6.

«Рассматриваем 22 июня в Нижнем, так как в Липецке повышенный уровень опасности… Скоро примем решение», – ответил Осипов на вопрос, планируются ли матчи МФЛ-6 в Нижнем Новгороде.

Также президент Winline Медиалиги сообщил , что ведутся переговоры о проведении полуфинальных матчей на «Лукойл Арене ».

Первые полуфиналы шестого сезона Медиалиги пройдут 21-22 июня. Ответные – 28-29 июня.

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