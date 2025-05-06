Николай Осипов: «В Медиалигу едет звезда Ла Лиги. Дани Алвес фигурировал точно»
Николай Осипов подтвердил, что в Winline Медиалигу едет звезда Ла Лиги.
«Едет звезда Ла Лиги, и едет играть. Дани фигурировал точно. Переговоры точно идут.
Как я понял, речь идет о полноценном участии в сезоне, остатке сезона. Приход такой звезды скажется на Медиалиге только положительно, безусловно.
Жерар Пике тут ни при чем», – сказал президент Winline МФЛ Осипов.
По данным Mash на спорте, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии ведет переговоры с одним из топ-клубов Медиалиги.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Metaratings
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