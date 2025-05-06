Николай Осипов: «В Медиалигу едет звезда Ла Лиги. Дани Алвес фигурировал точно»

Николай Осипов подтвердил, что в Winline Медиалигу едет звезда Ла Лиги.

«Едет звезда Ла Лиги, и едет играть. Дани фигурировал точно. Переговоры точно идут.

Как я понял, речь идет о полноценном участии в сезоне, остатке сезона. Приход такой звезды скажется на Медиалиге только положительно, безусловно.

Жерар Пике тут ни при чем», – сказал президент Winline МФЛ Осипов.

По данным Mash на спорте, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии ведет переговоры с одним из топ-клубов Медиалиги .