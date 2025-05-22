Фрол не уйдет из 2Drots. Некит заявил, что хавбека не отпустят в аренду
Некит отреагировал на возможный уход Фрола в аренду из 2Drots .
На полузащитника претендуют несколько команд, в том числе «Банка» и SD Family.
«Фрол чуть ли не с листком ходит, мол, им интересуются такие-то команды.
Мы с Фролом поговорили, я ему обозначил свою позицию. Не тот момент времени, чтобы уходить куда-то в аренду.
Надо сосредоточиться на футболе и на 2Drots», – сказал президент «самураев» на стриме.
В этом сезоне Максим Фролов сыграл в двух матчах Winline МФЛ. В обоих случаях он выходил на замену.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: твич Некита
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