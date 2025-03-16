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2Drots сыграют с командой Bushido Zho, «Броуки» – против «Кино Черти» в 4-м туре Winline Уличный Футбол

Расписание 4-го тура Уличного Футбола.

4-й тур Уличного Футбола

16 марта, воскресенье

«Кино Черти» – «БроукБойз». Начало – в 17:00

2Drots – Ctrl+V. Начало – в 18:20

В составе Ctrl+V играют рэперы Bushido Zho, Молодой Платон, Seemee и Гуди.

Матчи пройдут в Международном центре бокса в «Лужниках».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Уличный Футбол
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