2Drots сыграют с командой Bushido Zho, «Броуки» – против «Кино Черти» в 4-м туре Winline Уличный Футбол
Расписание 4-го тура Уличного Футбола.
4-й тур Уличного Футбола
16 марта, воскресенье
«Кино Черти» – «БроукБойз». Начало – в 17:00
2Drots – Ctrl+V. Начало – в 18:20
В составе Ctrl+V играют рэперы Bushido Zho, Молодой Платон, Seemee и Гуди.
Матчи пройдут в Международном центре бокса в «Лужниках».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Уличный Футбол
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