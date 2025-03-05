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  • Назар о серии поражений ФК «10»: «Ман Сити»: лучшие игроки, тренеры, и череда неудач. У «Амкала» – три года без побед. Спокойствие, и результат придет»
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Назар о серии поражений ФК «10»: «Ман Сити»: лучшие игроки, тренеры, и череда неудач. У «Амкала» – три года без побед. Спокойствие, и результат придет»

Назар высказался о серии из шести поражений «Десятки» подряд.

Азамат в интервью говорит, что его уже задолбало, что команда постоянно проигрывает. Тебе не кажется, что это драматизируется? «Десятка» проиграла 6 матчей подряд, но 3 из них были в прошлом сезоне, один в Суперкубке и один в предсезонном турнире. 

– Это эмоции. Думаю, вечером его нужно не трогать, а на утро уже совсем новый человек. Он не хочет отступать, а хочет выиграть. По WMC, мы настраивались на результат здесь и сейчас. Я считаю, что, наверное, проблема у нас. Мы должны понимать, что на кону: и развитие клуба, и наше личное. 

Эта серия поражений на кого-то может и давит. В коллективе это обсуждается. С некоторыми проводятся личные беседы. 

– У тебя большой опыт в футболе, в том числе профессиональном. Как выходить из этих кризисных ситуаций?

– Терпение, спокойствие, и результат придет, футбол – такая штука. Возьми «Ман Сити»: лучшие игроки, лучшие тренеры, и череда неудач. Когда с этим сталкиваются в медиафутболе и плюс отношение к Азамату, все хотят обыграть, быть сильнее, а ему тоже хочется побеждать. 

Надо выждать эту паузу. У «Амкала» было то же самое – три года без крупных побед. Команду поливали, а там еще и аудитории было больше, чем в «Десятке» и было сложнее. Но справились и выиграли просто за счет коллектива, – сказал хавбек ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.

Напомним, Евгений Назаров перешел в ФК «10» из «Амкала» в январе 2025-го. 

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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