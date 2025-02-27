Давыд отказался от капитанской повязки в «Броуках» после поражения от «Ромы»
Илья Давыдов больше не капитан «БроукБойз».
Райзен: «Дава, ты капитан. Ты поехал в Абу-Даби, чтобы мне звонили из лиги и спрашивали, что это за ######? Спроси себя».
Дава: «Человек, который выступает с повязкой, должен заводить, вести вперед. А когда нет эмоций, то таскать ее просто так я не вижу смысла. Наверное, мне надо немного выйти из зоны комфорта.
Я извиняюсь за свои эмоции, что у меня их сегодня просто не было. Дело в том, что ушли какие-то друзья из команды? Нет. Я просто выхожу на поле пустой. Хотя раньше я мог давать эти эмоции. Сейчас не могу их выдавить даже искусственно».
Вчера «Броуки» проиграли «Роме» (0:1) в матче за выход в полуфинал Winter Media Cup и вылетели из турнира.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал «Броуков»
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