Давыд отказался от капитанской повязки в «Броуках» после поражения от «Ромы»

Илья Давыдов больше не капитан «БроукБойз».

Райзен : «Дава, ты капитан. Ты поехал в Абу-Даби, чтобы мне звонили из лиги и спрашивали, что это за ######? Спроси себя».

Дава : «Человек, который выступает с повязкой, должен заводить, вести вперед. А когда нет эмоций, то таскать ее просто так я не вижу смысла. Наверное, мне надо немного выйти из зоны комфорта.

Я извиняюсь за свои эмоции, что у меня их сегодня просто не было. Дело в том, что ушли какие-то друзья из команды? Нет. Я просто выхожу на поле пустой. Хотя раньше я мог давать эти эмоции. Сейчас не могу их выдавить даже искусственно».

Вчера «Броуки » проиграли «Роме » (0:1) в матче за выход в полуфинал Winter Media Cup и вылетели из турнира.