Овечкин о матче за «Динамо» против «Амкала»: «Было несколько моментов, жалко, что запорол, но один забил. Благодарен, что дали почувствовать, что такое быть футболистом»

Теги Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин Динамо Москва НХЛ Амкал Winline Медиалига Хоккей

Александр Овечкин поделился воспоминаниями об игре за «Динамо» против «Амкала».

– Твой матч, когда ты за «Динамо» забивал футбольное. Большое тогда событие было для тебя – что ты вышел на футбол и забил? Ты еще счет тогда открыл.

– Да, конечно. Для меня это была мечта – сыграть за «Динамо» футбольное. И спасибо большое всем тем людям, которые это все сделали.

Я чуть не умер на разминке, потому что это совсем разные вещи – разминаться перед футболом и перед хоккеем. Думал, мы сейчас выйдем, мячик попинаем, а там ускорения в одну сторону, в другую, удары. Я прихожу и думаю: «Е-мое, что происходит? Дайте мне воды, чтобы я в себя пришел».

Я благодарен ребятам, которые мне помогли почувствовать, что такое быть футболистом, выйти на поле. Было несколько моментов, жалко, что я запорол. Но один забил, – сказал форвард «Вашингтона».

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2 комментария

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Руслан Зимаков
Эти клоуны до пенсии ему этот матч будут припоминать?
Неужели такому спортсмену, нельзя нормальные вопросы задать, то Бузова, то этот недоматч, срамота
+3
-2
+1
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