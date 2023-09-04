Овечкин о матче за «Динамо» против «Амкала»: «Было несколько моментов, жалко, что запорол, но один забил. Благодарен, что дали почувствовать, что такое быть футболистом»

Александр Овечкин поделился воспоминаниями об игре за «Динамо» против «Амкала».

– Твой матч, когда ты за «Динамо» забивал футбольное. Большое тогда событие было для тебя – что ты вышел на футбол и забил? Ты еще счет тогда открыл.

– Да, конечно. Для меня это была мечта – сыграть за «Динамо» футбольное. И спасибо большое всем тем людям, которые это все сделали.

Я чуть не умер на разминке, потому что это совсем разные вещи – разминаться перед футболом и перед хоккеем. Думал, мы сейчас выйдем, мячик попинаем, а там ускорения в одну сторону, в другую, удары. Я прихожу и думаю: «Е-мое, что происходит? Дайте мне воды, чтобы я в себя пришел».

Я благодарен ребятам, которые мне помогли почувствовать, что такое быть футболистом, выйти на поле. Было несколько моментов, жалко, что я запорол. Но один забил, – сказал форвард « ».