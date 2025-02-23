«Из-за болезни не приехало человек шесть. Но даже в укороченном составе показали хорошую игру». Шишков о победе над ФК «10»
«Почему Джичо опоздал на игру? Я больше скажу. Ему дали награду игрок матча, а он даже забирать ее не пошел.
Перед этим матчем он поехал на ЛФЛ. Приехал сюда прямо в форме. Как только появился, сразу выпустили его на поле. Но должен был выходить в старте. Выпустили Эйтана вместо него.
У нас много игроков заболело. У Щербы проблемы с глазом. Многие с температурой легли. Человек шесть не приехали. Но даже в укороченном составе показали хорошую игру.
Тренерский штаб – молодцы. После поражения от «Броуков» собрались с игроками, поговорили, перезагрузились. Это был холодный душ. Но для нас это товарищеский турнир. Не знаю, как для «Десятки». Им везде надо показывать результат.
Усилим несколько позиций и все будет зашибись», – сказал спортивный директор Fight Nights корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
Fight Nights выбили ФК «10» (3:2) из Winter Media Cup.
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