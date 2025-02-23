«Дно пробито». Шера о вылете ФК «10» из Winter Media Cup

Андрей Шерешков высказался о вылете «Десятки» из Winter Media Cup Ромароя.

«Еду в понедельник подрезаться под корень. А что делать? Грустно. Не знаю, какую мотивацию искать. Не понимаю, почему идет такая полоса.

Что было в раздевалке? Ничего. Дали выходной, потом будем разбирать. Пацаны еще сидят.

Дно пробито. Никто не снимает с себя ответственности. Но такое случается в футболе. И у великих команд, средних, плохих. У всех случается такой период, когда ты не знаешь, что не так. Не вижу равнодушных в команде, чтобы кто-то не добегал.

Не жалею, что не остался в «Амкале »? Нет. Это жизнь. Два года назад про 2Drots то же самое спрашивали. Все, что ни делается, – все к лучшему», – сказал хавбек ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

ФК «10» занял последнее место в Winter Media Cup. «Десятка» проиграла 6 официальных матчей подряд.

«Еду подрезаться под корень». Шера проиграл яйца – из-за вылета «Десятки»