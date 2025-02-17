Восстановление Сычева после травмы в Абу-Даби займет 5 недель. Голкипер 2Drots вывихнул плечо на Суперкубке
Дмитрию Сычеву удалось избежать серьезной травмы на Суперкубке в Абу-Даби.
Вратарю 2Drots повредил надостную мышцу, ему не потребуется операция.
Также Дмитрий Сычев поедет на сборы с командой.
Напомним, в финале Winline Суперкубка голкипер 2Drots сильно повредил плечо, отражая буллит.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал Эдамса
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