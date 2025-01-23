Баскетболист Балашов: «Недоумки в команде смеются, а я люблю медиабаскет посмотреть. Очень прикольно все сделано»

Сергей Балашов рассказал, что интересуется медийным баскетболом.

– Следите за баскетболом вне Единой лиги? Или, может, за другими видами спорта?

– Где-то до 22 лет я очень пристально за НБА следил. Но сейчас вообще интерес пропал. Только, наверное, плей-офф могу посмотреть, и то если по времени сходится. А так, хайлайты… И то уже не цепляет так, как раньше. Евролигу иногда смотрю. Интересно, потому что там достаточно контактный баскетбол. Мы играли в предсезонке с «Партизаном ». Они третий раз друг друга видели, были совсем не готовы, но при всем этом нам показали все наши слабые стороны. Просто мастер-класс провели и продемонстрировали, почему они в Евролиге играют.

Что касается других видов спорта, то раньше за футболом следил. Сейчас тоже интерес пропал. Только если какой-то чемпионат мира, Европы или финал Лиги чемпионов, тогда да. А так, наверное, больше нечего. Разве что всякие медиакоманды… Вот надо мной, кстати, смеются всякие недоумки в нашей команде (улыбается), а я люблю Медиалигу посмотреть – медийный баскетбол, где много знакомых играет. Интересно за ними последить.

– Есть любимая команда в Медиалиге?

– «Хупсы» (улыбается). Вообще в Медиалиге очень прикольно все сделано. Я бы хотел сходить, посмотреть, но, к сожалению, в Москве столько не бываю. Мы один раз ходили, кстати, со сборной на Moneyball. Было очень интересно, – сказал центровой «Енисей ».