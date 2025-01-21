Бой Володи XXL и Струнина состоится
Володя XXL не снялся с боя с Игорем Струниным.
Неделю назад игрок «Родины Медиа» Володя XXL заявил, что отказывается от боя с полузащитником «Эгриси» Игорем Струниным из-за расставания с девушкой и срыва после 8 месяцев трезвости.
Бойцовский турнир пройдет 15 февраля в Международном центре бокса в «Лужниках». Начало – в 18:00.
Формат боев: 5 раундов по 2 минуты. В турнире примут участие 20 футболистов.
Организатором является промоушен Fight Nights.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Новый выпуск «Стола»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем