Бой Володи XXL и Струнина состоится

Володя XXL не снялся с боя с Игорем Струниным.

Неделю назад игрок «Родины Медиа » Володя XXL заявил, что отказывается от боя с полузащитником «Эгриси » Игорем Струниным из-за расставания с девушкой и срыва после 8 месяцев трезвости.

Бойцовский турнир пройдет 15 февраля в Международном центре бокса в «Лужниках». Начало – в 18:00.

Формат боев: 5 раундов по 2 минуты. В турнире примут участие 20 футболистов.

Организатором является промоушен Fight Nights .